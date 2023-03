Geboren 1933 in New Jersey als Michael James Gubitosi, wurde Blake schon als Kleinkind von seinen Eltern auf die Bühne gestellt. Zusammen mit seinen zwei älteren Geschwistern trat er als »The Three Little Hillbillies« auf. Als die Familie nach Los Angeles zog, fanden die Kinder in Hollywood Beschäftigung als Komparsen. Blake fiel dabei den Produzenten der Comedy-Kurzfilmreihe »Our Gang« auf und wurde als eine der Hauptfiguren besetzt. Nach fünf Jahren, in denen er in »Our Gang« mitwirkte, änderte er seinen Namen von Mickey Gubitosi zu Bobby Blake und spielte fortan vor allem in Kinofilmen mit, darunter in »Humoresque« und »Der Schatz der Sierra Madre«.