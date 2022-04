Robert Morse, 1931 in Newton im US-Bundesstaat Massachusetts geboren, begann seine Schauspielkarriere auf der Bühne, am Broadway, wo er in Musicals und Sprechtheaterstücken auftrat – häufig in komischen Rollen, in denen er sein jungenhaftes Gesicht mit der auffälligen Zahnspalte zum Einsatz brachte. 1962 spielte er im Stück »How to Succeed in Business Without Really Trying« die Hauptrolle eines Fensterputzers, der mithilfe eines Ratgebers beruflich aufsteigt. Die Rolle brachte ihm den Tony Award als bester Musical-Hauptdarsteller ein, er spielte sie auch 1967 in der Verfilmung des Stücks.