Zurzeit moderiert wohl kein anderer so viele Spielshows bei RTL wie er: Von »Let's Dance« bis »Ninja Warrior«, von »Take me out« bis zum RTL-Turmspringen – Jan Köppen ist immer zur Stelle, wenn bei dem Kölner Privatsender neckische Kommentare zu überschaubaren Spielabläufen gefragt sind. Erst am Freitagabend moderierte er das heitere Herrchen-Frauchen-Schaulaufen »Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands« runter.