Regionalfernsehen Reporter von RTL Nord soll systematisch Beiträge manipuliert haben

Einen ersten Hinweis auf Unregelmäßigkeiten hat die RTL-Nord-Geschäftsführung angeblich bereits am 15. Mai erhalten. Eine Mitarbeiterin soll angegeben haben, dass ein Beitrag eines Kollegen über Codein-Missbrauch nicht mit den Fakten aus dem ebenfalls von ihm gedrehten Rohmaterial übereinstimme.

Daraufhin habe die Leitung den betreffenden Film als auch weitere Beiträge des überwiegend für das Mittagsjournal "Punkt 12" tätigen Reporters prüfen lassen. Jetzt sollen dem 39-Jährigen in mindestens sieben Fällen bewusst verfälschende Eingriffe nachgewiesen werden können.

RTL gab in einer öffentlichen Erklärung an, dass der Mitarbeiter in persönlichen Gesprächen die Vorwürfe zu relativieren versucht habe. Da die Beweislast jedoch eindeutig gewesen sei, sei die sofortige Trennung von dem Mitarbeiter ausgesprochen worden.

RTL Nord und RTL wollen nun alle Beiträge des Reporters aus den vergangenen zwölf Jahren prüfen. Die RTL-Chefredaktion versprach zugleich, zu klären, wie die Anwendung der geltenden Kontrollmechanismen bei der redaktionellen Abnahme von TV-Beiträgen verbessert werden kann.