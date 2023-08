Kommentar zu Lord of the Lost

Zum diesjährigen Eurovision Song Contest hatte sich Frauke Petry tatsächlich auf Twitter geäußert – allerdings bezog sie sich dabei auf die Sieger des deutschen Vorentscheids, Lord of the Lost: »Kann mir nicht vorstellen, dass normale Bürger von diesen pinken Herren ›vertreten‹ werden wollen… #ESC2023«, hieß es in einem Tweet. (Hier ein Screenshot von Lord of the Losts Reaktion darauf ). Die Politikerin löschte diesen Tweet später aber wieder – und machte dies auch transparent.