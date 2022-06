Nun wären das bereits mehr Informationen gewesen, als man über das Legatsche Untenrum je aktiv hätte einfordern wollen, dennoch legte er in der Sendung als Gast am Moderatorenpult von Frank Buschmann und Jan Köppen noch mal die aktuellsten Einträge aus seiner Patientenakte vor. Soweit sei alles gut abgeheilt, doch nächste Woche, so Legat, stehe noch eine richtungsweisende Untersuchung seiner Trainingsverletzung an: »Wenn der Urologe sagt, das Ei ist beschädigt, wird es entnommen.«