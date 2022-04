Mehrere Medien hatten seinen Auftritt bereits angekündigt – nur das Kostüm war noch nicht bekannt: Am Mittwochabend war der ehemalige Trump-Berater Rudy Giuliani nun als Kandidat in der US-Show »The Masked Singer« zu sehen, verkleidet als Springteufel »Jack in the Box« sprang er aus einer überdimensionierten Schachtel.