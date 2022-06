Oder nur insofern, als jetzt viele Menschen diesen Jahrhundert-Song wieder- oder neu entdecken. Denn der ist natürlich große Kunst, eine schmerzhafte Bestandsaufnahme einer Beziehung, in der nichts mehr geht, in der Kommunikation unmöglich geworden ist. »Ist da so viel Hass für die, die wir lieben? Sag mir, es geht doch um uns, oder nicht?«, singt Kate Bush, und dazu hämmert unnachgiebig dieser hypnotisierende Beat, als wolle er Schmerz und Verzweiflung immer tiefer unter die Haut treiben.

Die Plätze tauschen möchte Kate Bushs lyrisches Ich am liebsten mit dem Partner, in den Schuhen des anderen laufen. Darin besteht das Geschäft mit Gott, das niemals stattfinden wird, was die Realität umso bitterer macht. In »Stranger Things« hört die Protagonistin Max (Sadie Sink) den Song rauf und runter, eine vom Tod ihres Bruders traumatisierte Schülerin. Ob sie mit ihm die Plätze tauschen möchte? Möglich, man weiß es nicht. Jedenfalls rettet »Running Up That Hill« Max vor einem bösen Wesen, das sie entführt hat und töten will. Warum nun aber gerade dieser Song, was soll das? Er ist weiterhin schön, aber er trägt nichts bei zur Handlung, fügt auch der Ästhetik der Serie nichts hinzu außer kurzfristige Situationsdramatik, sondern reiht sich nahtlos ein in die bekannte Achtzigerkulisse.