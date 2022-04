Rupert Murdochs neuer Sender TalkTV Die Anti-BBC

Aber jetzt will er es noch einmal wissen. Am Montag geht sein schon länger geplanter Sender TalkTV an den Start. Wie der Name schon sagt, wird es dort fast ausschließlich um Gesprächsformate gehen; abrufbar ist das 24-Stunden-Programm in Großbritannien über Anbieter wie Sky oder Virgin Media, aber auch über Videoplattformen wie YouTube oder über die eigene Homepage des Senders.

Murdoch hat dem Vernehmen nach viel Geld in die Hand genommen, um sich sein persönliches Dream-Team an Kampftalkern zusammenzustellen. Bei vielen von ihnen handelt es sich um große Namen, die von anderen Sendern geschasst worden sind, nachdem es zu voyeuristischen Exzessen oder rassistischen Entgleisungen gekommen war. Murdoch deutet die Rausschmisse in Ruhm um, nach dem Motto: TalkTV ist die Bastion furchtloser Moderationsstimmen, für die andere Sender zu feige seien.

Morgan selbst ist schon länger mit Murdoch verbandelt. Nachdem er wegen seiner Pöbelei in Richtung Markle seinen Job bei ITV verloren hatte , schloss er einen globalen Deal mit den Unternehmen News Corp. und Fox News Media, die zu Murdochs Medienimperium gehören. Bei TalkTV, das von Murdochs Mediengruppe News UK betrieben wird, wird Morgan, 57, die Sendung »Piers Morgan Uncensored« moderieren. Sein selbst erklärtes Ziel: »to cancel cancel culture«. Er begibt sich also mit großen Worten auf den Kreuzzug gegen jene gesellschaftlichen Gruppen, die angeblich die Meinungsfreiheit bedrohen.

Eine Inszenierung, die er schon vor dem Start von TalkTV zu einem ersten Höhepunkt führte: Vor wenigen Tagen stellte Morgan via Twitter ein Teaser-Video zu einem Interview mit Donald Trump ins Netz, das am Montag in Gänze bei TalkTV laufen soll. Morgan gilt eigentlich als Buddy von Trump, aber das Vorabfilmchen suggeriert, dass er sich so heftig in die Haare mit dem Ex-Präsidenten bekommt, bis dieser aufgebracht das Gespräch abbricht.

Die Botschaft des Videos: Seht her, ich treibe es mit der freedom of speech so weit, dass ich mich sogar mit meinen mächtigen Freunden überwerfe, wenn es der Wahrheitsfindung dient. Murdochs »Sun« brachte zu dem Vorfall denn auch gleich eine Titelgeschichte, die Morgan zum Helden der Meinungsfreiheit stilisierte. Doch laut dem Sender NBC News, dem ein Audiomitschnitt der gesamten Sendung vorliegt , endete die Alte-Männer-Sause gar nicht im Eklat. Der sei nur vorgetäuscht worden, um die Erwartungen an Morgans neues Format hochzuschrauben.

Erratische Talk-Söldner-Gruppe

Manipulativ, infam, populistisch – TalkTV wird aller Voraussicht nach wie die meisten anderen Murdoch-Medien arbeiten. Doch der Sender ist mehr als der Zeitvertreib eines greisen Pressemoguls. Murdoch wird mit ihm, so erratisch zusammengewürfelt seine Talk-Söldner-Gruppe auf den ersten Blick auch anmutet, in die gesellschaftliche Debatte eingreifen und sie in seinem Sinne lenken.

Er gibt jenem eher im ländlichen Raum verorteten Teil des TV-Publikums eine Heimat, der sich von den urbanen Eliten unterdrückt fühlt, und glaubt, dass der in der Metropolregion London fabrizierte liberale Medienmainstream dem Rest des Landes sein Denken und Sprechen aufzudrücken versucht. Der Feind ist die BBC.