Eser, geboren 1943 in Lutherstadt Wittenberg, arbeitete in seinen Berufsjahren als Redakteur beim German Service der BBC; 1970 wechselte er zum ZDF in die Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen, wo er bis in die Achtzigerjahre die Redaktion Reportage/Dokumentation leitete. Von 1985 an war er als Moderator des »heute journal« und begleitete in dieser Rolle auch die Wendezeit 1989/1990.