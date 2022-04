Russische TV-Journalisten in Berlin »Das ist mein Job – zu sagen, was ist«

Redaktionsbesprechung beim TV-Kanal OstWest in Berlin: Moderator Konstantin Hackethal bereitet die tägliche russischsprachige Nachrichtensendung vor.

Konstantin Hackethal, Moderator

»Wir berichten von der heutigen Konferenz von Putin in Moskau. Der immer noch glaubt, die russische Wirtschaft wird standhaft alle Sanktionen überwinden…«

An diesem Tag wird wie immer mittags um 12 entschieden, was heute wichtig ist, was gesagt und was am Abend gezeigt werden muss. Zuständig ist Chefredakteurin Maria Makeeva. Sie war früher stellvertretende Chefredakteurin von TV-Doschd, des letzten unabhängigen Fernsehkanals in Russland. Der Sender wurde Anfang März von Behörden gesperrt.

Maria Makeeva, Chefredakteurin OstWest

»Ich bin Journalistin. Alles, was ich tun kann, alles, was ich mein ganzes Leben tun wollte, ist einfach meinen Job machen. Und das ist jetzt mein Job – zu sagen, was ist: Es ist Krieg, Punkt.«

Hier wird das Wort Voina, Krieg, demonstrativ benutzt. In Russland drohen dafür bis zu 15 Jahren Haft.

Makeeva leitet seit 2016 die kleine Redaktion. Das etwa zehnköpfige Team aus Russen, Ukrainern und Deutschrussen aus Kasachstan, arbeitet seit dem Beginn des Krieges im Ausnahmezustand.

Konstantin Hackethal, Moderator

»Es ist für jeden auch psychologisch belastend, diese Ereignisse, weil die quasi bei dir zuhause stattfinden. Du hast Freunde, du hast Verwandte, auch in der Ukraine, auch in Russland, so oder so ist jeder von uns betroffen.«

Konstantin Hackethal lebt seit 2008 in Berlin, er zog damals aus privaten Gründen von Moskau hierher. Er ist einer von gut 230.000 Russen in Deutschland. Einige von ihnen demonstrieren sogar hierzulande für Putin, auch darüber berichtet der Sender OstWest ausführlich.

Konstantin Hackethal, Moderator

»Leute, die Pro-Putin sind und leben hier in Deutschland, die kann ich nicht so richtig verstehen. Denn die haben Zugang zu allen Informationsquellen, die leben hier in Deutschland und genießen diese Demokratie – und glauben trotzdem an Putin. Das muss wahrscheinlich Sache sein für einen Psychotherapeuten.«

Die Spaltung in der Community ist vor allem auf den Social-Media-Plattformen sichtbar.

Ekaterina Koroleva, Social Media Redakteurin

»Es gibt Menschen, die werfen uns vor, Fake News zu verbreiten, dass wir lügen, dass die Situation in Mariupol zum Beispiel gar nicht schlimm ist. Es sind wahrscheinlich Putins Trolle. Wir kriegen also viele Hasskommentare, aber das ist ok.«

Seit 1996 ist OstWest auf Sendung, zu sehen ist der Privatsender über Kabel und Internet. Finanziert wird er über Kabelabonnenten und Werbung.

Die Aufgabe, die sich der kleine Sender gerade in der heutigen Situation täglich stellt, ist beachtlich: Aufklärung für die russischsprachigen Communities – in Deutschland und weltweit. In Russland ist OstWest noch übers Internet zu empfangen.

Maria Makeeva, Chefredakteurin OstWest

»Vor dem Krieg war unsere Hauptzielgruppe Russen in Deutschland, dann kamen Ukrainer. Zuschauer in Russland waren erst an dritter Stelle. Jetzt müssen wir aber vor allem die Menschen in Russland erreichen. Wir müssen es tun.«

Der Putinsche Würgegriff gegen die Medien ist über die Jahre immer enger geworden. Auf der Rangliste der Pressefreiheit steht Russland heute auf Platz 150 von 180.

Reporter ohne Grenzen dokumentiert seit Jahren die Kremltaktik: Immer mehr Gesetze beschränken die Medien- und Internetfreiheit. Wer als Journalist Geld aus dem Ausland bezieht, gilt automatisch als »ausländischer Agent«. Beiträge müssen entsprechend markiert werden, ansonsten droht Haft.

Seit Kriegsbeginn drohen Kritiker aufgrund vager Anti-Extremismus-Gesetze jahrelange Gefängnisstrafen.

Die Folge dieser Zensur ist ein steter Exodus von Journalisten aus dem Land. Um ihren Job auszuüben, fliehen sie nach Georgien, die Türkei, Armenien, ins Baltikum, nach Polen oder Tschechien – heute sind Hunderte Journalisten aus Russland verstreut in ganz Europa – genaue Zahlen gibt es nicht.

Auch in der Redaktion OstWest in Berlin-Charlottenburg fand ein gefährdeter Journalist Zuflucht. Ruslan Dergalow flog zu Kriegsbeginn von Moskau nach Istanbul – und strandete dort für mehr als einen Monat, ohne Pass und ohne funktionierende Bank- oder Kreditkarten. Bis Maria Makeeva ihm nach Berlin verhalf.

Zwei Jahre lang arbeitete Ruslan für den Sender als Social Media Manager von Moskau aus, online. Vor einem Tag endete seine Odyssee – jetzt überwiegt die Erleichterung.

Ruslan Dergalow, Social Media Manager

»Einerseits ist es sehr traurig, was in der Welt passiert und dass ich mein Heimatland verlassen musste. Und ich weiß nicht, wann ich zurückkann nach Russland. Andererseits gibt es etwas Gutes und Fröhliches, dass ich persönlich alle diese Leute getroffen habe, weil das sind echt gute Leute und ich bin stolz, dass ich mit diesen Leuten arbeite.«

An Tag 2 in der Redaktion ist ein neues Projekt bereits in der Mache.

Ruslan Dergalow

»Also alles ist nicht so schlecht, so. Alles ist super.«

Maria Makeeva, Chefredakteurin OstWest

»Ihm geht es viel besser als vielen unserer Kollegen, die keinen Job haben, kein Geld, kein Visum, die nirgendwo hinkönnen.«

»Putin hat alles zerstört, was wir in 30 Jahren in Russland erreicht hatten. Es tut einfach weh, zu sehen, dass dein Land keine Zukunft hat. Aber das Schicksal Russlands ist eine Sache. Das, was im Moment das Wichtigste ist, ist, dass dieser Krieg endet – und zwar so schnell wie möglich. Die Ukrainer sind hier die wahren Opfer. Es ist einfach grauenvoll.«

Kurz vor sieben Uhr, letzte Handgriffe vor der Sendung. Was er sich davon erhofft, ist für Konstantin Hackethal klar.

Konstantin Hackethal, Moderator

»Natürlich wäre es optimal, dass die Leute hinter der neuen Mauer diese Berichterstattung sehen und hören, was in ihrem Köpfen vielleicht bisschen Zweifel erweckt an russische Propaganda. Klar, ich werde nicht jeden erreichen. Aber wenn ich ein paar Leute erreiche, ist es schon ein Erfolg.«

Die Bilder zu zeigen, Kriegsverbrechen als solche zu benennen – das verstehen diese Journalisten als ihre Aufgabe. Und das wird von diesem kleinen Studio aus auch an diesem Abend um 19 Uhr passieren, wie an jedem Werktag.