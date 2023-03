Sendung mit Wagenknecht »Hart aber fair«-Redaktion relativiert Aussagen zu Krieg in der Ukraine

In der Talkshow »Hart aber fair« hatte es heftige Diskussionen um Aussagen von Sahra Wagenknecht zu Kriegsverbrechen in der Ukraine gegeben. Nun muss die Redaktion ihre scharfe Kritik an der Linkenpolitikerin in Teilen relativieren.