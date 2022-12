Sat.1 beschleunigt das TV-Comeback von Luke Mockridge. Ursprünglich hatte der Privatsender angekündigt, dass Mockridge Anfang 2023 in einer Sendung namens »Die besten Comedians Deutschlands« zu sehen sein würde – zum weiteren Line-up zählen unter anderem Chris Tall, Dieter Nuhr und Kaya Yanar. Nun ist allerdings bereits ein Auftritt im Hauptabendprogramm des 9. Dezember 2022 eingeschoben worden. Wie unter anderem der Mediendienst »DWDL« meldet , wird an jenem Freitagabend um 20.15 Uhr das aktuelle Bühnenprogramm Mockridges gezeigt: »A Way Back to Luckyland«.