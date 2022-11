Am Anfang seines Auftritts bei »Saturday Night Live« holte Dave Chappelle einen Zettel heraus und tat so, als würde er davon ein kurzes Statement ablesen: »Ich distanziere mich von jeder Form des Antisemitismus. Und ich fühle mich meinen Freunden der jüdischen Gemeinschaft verbunden.« Dann schaute er ins Publikum, seufzte und sagte: »Und so, Kanye, kaufst du dir ein bisschen Zeit.«