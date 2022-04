Kenneth Tsang ist im Alter von 86 Jahren in Hongkong gestorben. Wie lokale Medien übereinstimmend berichten, befand sich der Schauspieler nach seiner Rückkehr aus Singapur in einem Quarantänehotel. Nach sieben Tagen fand ihn das Personal zusammengebrochen auf dem Boden seines Hotelzimmers. Eine Todesursache wurde nicht genannt. Nach Informationen der »South China Morning Post« war Tsang negativ auf das Coronavirus getestet worden. Er habe keine Grunderkrankungen gehabt.

Tsang wurde unter anderem in der Rolle des nordkoreanischen Generals Moon im James-Bond-Film »Stirb an einem anderen Tag« (2002) bekannt. An der Seite von Jackie Chan und Chris Tucker war er in der Actionkomödie »Rush Hour 2« (2001) zu sehen. Er und Til Schweiger spielten außerdem in Nebenrollen im Actionfilm »The Replacement Killers – Die Ersatzkiller« (1998) mit.