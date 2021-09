Beliebter »Großstadtrevier«-Ermittler Schauspieler Wilfried Dziallas gestorben

Als Revierleiter Bernd Voss ermittelte er in rund 60 Folgen in der ARD-Fernsehserie »Großstadtrevier«: Jetzt ist Wilfried Dziallas im Alter von 77 Jahren gestorben. Trotz Impfung war er an Corona erkrankt.