Tiller wurde in Wien als Tochter zweier Schauspieler geboren. Nach der Schule studierte sie am Max-Reinhardt-Seminar, 1949 wurde sie zur ersten »Miss Austria« gewählt. Anschließend arbeitete sie als Schauspielern. Von den späten Vierzigerjahren bis Mitte der Sechzigerjahre spielte sie in zahlreichen großen Filmen, darunter »Illusion in Moll« (1952) und »Mädchen mit Zukunft« (1954). Der internationale Durchbruch gelang ihr mit »Das Mädchen Rosemarie« 1958. In diesem Film spielte sie das Luxuscallgirl Rosemarie Nitribitt.