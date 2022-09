Zu Berichten, sie habe bei der Neugestaltung ihres Büros Hinweise aus dem Controlling des RBB übergangen, schließt Schlesinger nicht aus, dass es solche Rückmeldungen gegeben habe. Aber: »Sollte jemand gewarnt haben, dann hat mich das leider nicht erreicht. Ich habe meine Kolleginnen gefragt, ob bei ihnen eine solche Warnung angekommen sei. Sie verneinten.«

Massagesessel »schlicht peinlich«

Der Grund für die Renovierung sei kein Luxuswahn gewesen, sondern »eine dringend notwendige Schadstoffsanierung.« Zu den Möbeln, die in ihrem ehemaligen Büro stehen, sagt sie: »Sie stammen von meiner Vorgängerin. Ich saß an ihrem Schreibtisch, vor ihren Bücherregalen.« Den Massagesessel in der Intendanz habe sie »in einen Raum ganz am Ende des Ganges verbannt, weil ich dieses große, unförmige Ding schlicht peinlich fand«.