Einigen Teilnehmenden scheinen sich die Grausamkeiten gleich am ersten Tag offenbart zu haben. Während sie sich nicht bewegen durften, lagen in ihrer unmittelbaren Nähe Mitspieler, die zusammengebrochen waren, wird berichtet. Ein Augenzeuge sagt: »Es war grauenhaft, dass da ein Mädchen am Boden krampft und wir alle wie die Statuen dastehen. Auf welchem Planeten ist das überhaupt menschlich? Das ist doch krank!«

Zu befürchten war diese Entwicklung schon bei der Vorstellung der Idee der Realityshow. Denn das Original von »Squid Game« ergötzt sich ja gerade nicht an dem Leid, das den Teilnehmern des Spiels angetan wird. Es handelt sich um eine Satire auf das Versprechen des Kapitalismus, jeder könne es zu Wohlstand schaffen; ein Stück Fernsehkunst, das ebendieses Versprechen als verlogen kritisiert.

Netflix hält es nun für eine gute Idee, diese Kritik zu ignorieren und die Wettkämpfe in der Realität nachspielen zu lassen. Ohne echtes Blut, aber mit echter Lust an blankem Zynismus.

In den Worten eines Teilnehmers: »Viele hatten die Idee, mit dem Gewinn das Leben ihrer Familie zu verändern. Die dachten sich: ›Ich gehe damit nach Hause, egal, was es mich kostet.‹ Ich glaube, die Produzenten wollten das. Sie wollten, dass die Leute nicht an ihre Gesundheit denken, dass sie sich nicht um ihre Sicherheit sorgen.«