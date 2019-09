Tanzwettbewerb mit Ex-Trump-Sprecher Spicer White Mouse

Beim ersten Mal sah Sean Spicer aus wie ein explodierter, radioaktiver Frosch, dem sich sein eigenes Gekröse beim Aufplatzen rüschenhaft um die Gliedmaßen geschlungen hatte. Der ehemalige Pressesprecher des Weißen Hauses patschte bei seinem Premierenauftritt in der aktuellen, 28. Staffel der US-Show "Dancing with the Stars" (dem Original des deutschen "Let's Dance") in einem bizarren neongrünen Volant-Hemd auf zwei Bongos, machte zu den Klängen des Spice-Girls-Hits "Spice up your Life" vage skigymnastisch anmutende Seit-Ausfallschritte und schritt zusammen mit seiner Profi-Partnerin Lindsay Arnold eine der sonderbarsten, unelastischsten Salsas, die man je gesehen hatte - eine alternative Salsa, könnte man sagen, passend zu den von Spicer seinerzeit erzählten alternativen Fakten.

Als der Clip seines Tanzauftritts vergangene Woche durch Twitter gespült wurde, wirkte Spicers Performance wie die Schlussszene einer Dystopie-Komödie, in der ein schon während seines aktiven Wirkens sensationell tragikomischer Politikhiwi beschließt, nun einfach mit Anlauf und Arschbombe in den öffentlichen Peinlichkeitstümpel zu springen, worauf sich das ganze weltweite Premiumschlamassel zumindest für die Länge eines Tanzes in eine hysterisch-sorglose Musicalszene auflöst.

Am Montagabend hat Spicer wieder getanzt - weil vergangene Woche noch niemand aus der Show geschasst wurde, war sein Weiterkommen trotz verheerenderJury-Kritiken nicht gefährdet: "Dein Tanz sah aus, als würde dich gerade ein Schwarm Wespen angreifen", lästerte Jury-Choreograph Bruno Tonioli.

Der Spicer marschiert

Dieses Mal tanzte Spicer einen angeblichen Tango, aber als Marsch, und zwar zum Lied "Shut Up and Dance", was man nochmal als kleine Anspielungen auf seine vergangene, verheerende PR-Sprechrolle im Dienste Trumps sehen kann: Du tanzt zwar übel, aber wenn du den Mund aufmachst, ist das auch nicht schön. Spicer roboterte also scheinbar gelenklos über die Tanzfläche, und man wünschte sich sofort, die Verantwortlichen hinter diesem gerade so beliebten Twitter-Account, der die Aufnahmen sowjetischer Soldaten mit Britney Spears und Coldplay unterlegt, könnte sich auch Spicers eigentümlich militärischen Tanzstils annehmen - und seine jüngste Choreo vielleicht mit dem Werbefernseh-Evergreen "Der Mais marschiert" aus den Bonduelle-Spots unterlegen.

Menschen aus dem Polit-Business zählten bislang bei "Dancing with the Stars" nicht zu den klassischen Kandidaten - ähnlich wie in der deutschen Variante bedient man sich gern aus Was-macht-eigentlich-Schauspielern (der halbe Original-Cast von "Beverly Hills, 90210" tanzte schon mit), polarisierendem Personal aus dem "Bachelor"-Universum und mehr oder minder bekannten Ex-Sportlern, außerdem bei verrenteten Boyband-Mitgliedern und Angehörigen des Kardashian-Clans.

Spicer wieder in Kampagnenmodus

Dazwischen traten in den vergangenen 27 Staffeln immer wieder Skurril-Kandidaten wie Apple-Co-Gründer Steve Wozniak, Astronaut Buzz Aldrin oder "A-Team"-Mitglied Mr.T auf. Zu den international bekanntesten Kandidaten der aktuellen Staffel zählen neben Spicer Schauspieler James Van Der Beek, der ewige Dawson Leery (der bislang nach zwei exzellenten Auftritten zu den Favoriten zählt) und "Queer Eye"-Ensemblemitglied Karamo Brown.

Legt man niedlicher- und naiverweise Können und Sympathie als Maßstäbe an, müsste sich Spicers Teilnahme recht bald erledigt haben - am Montag entging er dem Rauswurf, nachdem zwei Paare noch weniger Jurypunkte bekamen als er. Tatsächlich aber könnte Spicer "Dancing with the Stars" trotz schlimmer, schwerfüßiger Performances und augenscheinlich kompletter Nichteignung für das Tanzparkett tatsächlich gewinnen: Wie in der deutschen Version wird zu den Punkten, die die Jury vergibt, auch das Anrufvoting der Zuschauer gezählt.

Sean Spicer hat bereits eine Kampagnen-Seite gelauncht, auf der er Merchandise verkauft und die Menschen bittet, für ihn zu wählen. "Wählen wir in diesem Herbst endlich jemanden, der Menschen wie uns vertritt", sagt ein öliger Sprecher in seinem Werbevideo, "ich werde für jeden Amerikaner kämpfen, den man übersehen und vergessen hat, weil er keine Moves und kein Rhythmusgefühl hat", verspricht Spicer. Und das Tragische daran ist, dass man darüber nicht mehr lachen kann, weil einem dieser Ausgang tatsächlich gar nicht mehr so unwahrscheinlich vorkommt.