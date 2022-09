Die in Eisenach geborene Künstlerin illustrierte in ihrer Karriere laut WDR rund 35 Bücher, fertigte Skulpturen aus Bronze und Keramik. Sie lebte lange als freischaffende Künstlerin in Texas und Südfrankreich. Bekannt ist sie vor allem für die Schöpfung der orangefarbenen Zeichentrickmaus, die 1971 erstmals in »Die Sendung mit der Maus« zu sehen war .