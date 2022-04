Erstaunlich, wie viele authentisch klingende Geräusche der Schauspieler Gary Oldman in der Lage ist hervorzubringen, wenn er den alternden, heruntergekommenen MI5-Mann Jackson Lamb spielt: Wenn der sich morgens auf der durchgelegenen Couch seines Büros in einen neuen Tag quält, mit fahrigem Griff nach Kippenschachtel und Bourbon-Flasche, dann röchelt und ächzt es beängstigend aus dem provisorischen Nachtlager, von den begleitenden Flatulenzgeräuschen ganz zu schweigen. Gut geht es Lamb nicht, aber wenigstens darf er seine Untergebenen quälen. Das sind ausnahmslos in Ungnade gefallene Agenten, so wie der eigentlich talentierte Ehrgeizling River, der bei einem Test patzte und nun in Lambs Abteilung den Müll von Verdächtigen sortieren muss. Was ihn nicht davon abhält, nebenbei und heimlich rechten Terroristen auf die Spur zu kommen.

Bei aller Innovationskraft, die Serien in den letzten Jahren an den Tag legen: »Slow Horses« ist ein Beispiel dafür, das auch gut abgehangene Geschichten noch funktionieren, wenn sie liebevoll neu aufbereitet werden. Der durchaus spannende Thriller-Plot ist hier dementsprechend nicht die Hauptattraktion. Sondern das phänomenale Duo aus Gary Oldman und Kristin Scott Thomas als anscheinend eiskalter Führungsagentin, die meisterhaft die Balance halten zwischen Persiflage auf britische Agentenfilme und einem dramatischen Entblätterungsakt, der den beiden Unsympathen am Ende die unbedingte Liebe der Zuschauer bescheren dürfte.

Der alleinerziehende Vater Gary, der vor Jahren seine Frau durch eine Krebserkrankung verlor, verliebt sich in Mary (Isla Fisher), Autorin von Kolumnen mit Lebensweisheiten, die immer dann buchstäblich Reißaus nimmt, wenn es zwischen den beiden ernst zu werden droht. Allerdings resultiert ihre Beziehungsunfähigkeit aus dem Stand des Mondes, denn bei Vollmond verwandelt sie sich in einen Wolf und hat auf alle Menschen Appetit – auch auf die, die sie liebt.

Als Ptolemy Grey versagt Jackson allerdings immer wieder diese mächtige Stimme. Er spielt einen über Siebzigjährigen, der langsam die Erinnerung verliert und sich tastend durch ein Leben bewegt, in dem Vergangenheit und Gegenwart zu einem Irrgarten verschmelzen. Besuch bekommt Ptolemy ab und zu von seinem Neffen. Als der erschossen wird, rafft sich Ptolemy ein letztes Mal auf, um den Täter zu finden. Ein Medikament hilft ihm dabei, sich noch einmal an sein Leben zu erinnern, aber Ptolemy bleibt nicht viel Zeit, bis die Wirkung nachlässt.

1998 wurden die Leichen von William und Patricia Wycherly im Garten ihres Häuschens in einem Vorort von Mansfield gefunden. Ein anscheinend harmloses älteres Paar, aus nächster Nähe erschossen. Der Fall sorgte in England für großes Aufsehen, vor allem, nachdem die Polizei die Tochter der Wycherlys und ihren Mann zu den Hauptverdächtigen erklärte. Das Paar setzte sich nach Frankreich ab, wo der Vierteiler einsetzt, der die Geschichte nacherzählt.

Sehen so eiskalte Mörder aus? Olivia Colman und David Thewlis in »Landscapers«

Olivia Colman spielt Susan, und schnell wird klar, dass es sich bei ihr nicht um die eiskalte Mörderin handeln kann, als die die britische Presse sie zeichnet. Susan liebt alte Hollywoodfilme und bezahlt Unsummen für vergilbte Poster mit Autogrammen von Cary Grant und anderen Stars der Vergangenheit. Dahinter steht eine Kindheit aus der Hölle und der Wunsch, in einer Traumwelt zu verschwinden. Ihr sanftmütiger Mann (David Thewlis) ist an ihrer Seite; verzweifelt versucht er, in Frankreich beruflich Fuß zu fassen, aber ohne Erfolg. Als das Geld endgültig ausgeht, stellen die beiden sich der englischen Polizei.

Nicht so sehr die Frage nach dem Ob ist zentral für die Miniserie, sondern das Warum, und die Geschichte, die sie nach und nach enthüllt, ist erschütternd. Manchmal läuft selbst ein vielminütiger Mehrteiler auf eine einzige Szene zu, die das ganze Drama komprimiert in sich birgt. In »Landscapers« ist das die Szene, in der Susan im Kreuzverhör vor Gericht zusammenbricht – und doch zum ersten Mal ihre inneren Abgründe in Worte fassen kann. Ein Ehrfurcht gebietender Moment, vor allem im Hinblick auf die offenbar unbegrenzten Möglichkeiten der Schauspielerin Olivia Colman.

»Pachinko«, Apple TV+

Apple meint es ernst mit seinem Streamingdienst. Der Konzern pumpt nicht nur Millionen in seine Unterhaltungssparte, sondern agiert auch strategisch geschickt: Früh erkannten die Manager die Oscar-Chancen des gefälligen Melodrams »Coda«, und Apple heimste tatsächlich als erster Streaming-Anbieter den Preis für den besten Film ein. Auch in Sachen Serie stockt Apple gerade merklich auf und ist nicht zufällig dreimal in dieser Liste vertreten. Allerdings hat Apple auch viel aufzuholen, das Angebot eigener Produktionen ist noch immer sehr überschaubar.