Serienkiller-Drama »Gefesselt« Diese Serie überschreitet die Grenze des Erträglichen

Oliver Masucci spielt diesen Schwerverbrecher als leutseliges Großmaul, das seinem Nachbarn »Moin Diedä!« zuruft, während es einen Koffer mit Leichenteilen ins Auto hievt. »Ist Frausein eigentlich eine Behinderung?«, fragt er Nela Langenbeck anscheinend ehrlich interessiert.

Anfangs wirkt es, als sei Masucci mit seinem derben Hamburg-Slang schlecht beraten, weil der antrainiert und so wenig authentisch klingt. Aber nichts an Doormann ist echt, insofern trägt der Fake-Dialekt zum Porträt dieses Mannes bei.

Endlich einmal werden die Achtziger- und Neunzigerjahre in »Gefesselt« nicht verklärt als Jahrzehnte des harmlosen Pop-Hedonismus, auf dessen angebliche Sorglosigkeit man aus einer komplizierten Gegenwart mit Sehnsucht zurückblickt. Sondern gezeigt als Zeit, in der Frauen Freiwild waren. Lange her ist das nicht, auch wenn man heute gefühlt in einer anderen Welt lebt.

Das Maß verloren

Aber ist das wirklich so? Ausgerechnet diese Serie, die Misogynie anprangern will, zeigt, wie blind Produktionen auch heute noch für die Bilder sein können, die sie selbst produzieren.

Es ist künstlerisch und dramaturgisch völlig unnötig, gleich zweimal in quälend langen Einstellungen zu zeigen, wie der Killer sein verstorbenes Opfer die Treppe hinaufschleift und in der Badewanne zersägt.

Wenn Doormann in den Keller geht, um seinen Squash-Schläger zu flicken, und durch einen kunstvoll gemeinten Kameraschwenk gerät ein Frauenkörper ins Blickfeld, der grotesk verknotet unter der Decke hängt, dann verkommt dieser Körper zu einem Objekt mit einer dramaturgischen Funktion. Er soll Entsetzen auslösen, aber eine Individualität wird ihm abgesprochen.

Und was sollen die widerlichen Szenen, in denen Doormann eine Gespielin gefunden hat, die offenbar tatsächlich seine Sexfantasien teilt, am liebsten noch in Anwesenheit anderer onanierender Männer? Diese Figur hat keine andere Funktion als die, dann doch die Sexszenen zeigen zu können, die sich zwischen Doormann und seinen Opfern verbieten.

Irgendwo ist den Machern von »Gefesselt« das Maß verloren gegangen, die nötige Sensibilität, die dieser Stoff benötigt. Gerade im Hinblick auf die realen Opfer, die es bei einer Geschichte, die sich aus der Wirklichkeit speist, nun einmal gibt.

Der Titelzusatz »German Crime Story«, eine direkte Anspielung an die in den USA erfolgreiche Serie »American Crime Story«, lässt vermuten, dass man verzweifelt versucht, im Serien-Überangebot sichtbar zu sein. Deprimierend ist der Gedanke, dass auch die exzessive Gewalt dieser Serie diesem Ziel dienen könnte.