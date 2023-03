Elin soll im Herbst das erste Mal im Fernsehen auftauchen. Dann kommt die neue, die 50. Staffel der Kindersendung ins TV, ins Internet und in die ARD-Mediathek. Dabei habe Elin ihren ersten Auftritt als Herausforderin von Krümelmonster in einer Folge von »Prima Klima«, der neuen Quiz-Show-Parodie der »Sesamstraße«. Die Reihe thematisiere Umwelt- und Klimaschutzfragen auf unterhaltsame und kindgerechte Weise. Die Jubiläumsstaffel wird derzeit in Hamburg produziert, bis Ende März laufen die Dreharbeiten dazu.