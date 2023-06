»Sex and the City«-Star Kim Cattrall soll doch in der Nachfolgeserie »And Just Like That...« auftauchen. Die 66-Jährige habe bereits im März in ihrer Rolle als Samantha Jones eine Szene aufgenommen, teilte ein Sprecher von HBO Max dem US-Sender CNN mit. Der Instagram-Account der Serie teilte einen Zeitungsartikel über Cattralls Rückkehr in Staffel zwei und schrieb dazu: »Das Geheimnis ist gelüftet!«