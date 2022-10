Roberts erzählt in dem 2003 veröffentlichen Roman seine eigene unglaubliche Geschichte, allerdings in einer fiktionalisierten Version: Die Eckpunkte erlebte er tatsächlich, aber alle anderen Figuren sind seine Erfindung. Roberts hatte in den Siebzigerjahren wegen einer Heroinabhängigkeit mehrere Raubüberfälle begangen und war zu einer langjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. 1980 gelang ihm am helllichten Tag die Flucht; mit einem gefälschten Pass flog er daraufhin nach Bombay, wo er ausgeraubt wurde, in einem Slum untertauchte – und mit dem organisierten Verbrechen in Kontakt kam.