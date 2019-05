"Sing meinen Song" Fehlt nur die Knochensäge

Die sechste Staffel von "Sing meinen Song" ist gerade ein paar Minuten alt, da muss man schon herzlich lachen: Jeanette Biedermann ist gerade im Bild, Teilnehmerin des diesjährigen Liedertauschzirkels, Neunzigerjahre-Soapette und Teeniepop-Röhrchen der frühen Nullerjahre, und sie trägt ein Fanshirt der New Yorker Nölerockband The Strokes.

Die Kombination kommt einem ulkig vor - aber wenn man das Konzept dieses TV-Formats in ein Bild fassen müsste, wäre es wahrscheinlich genau dieses: Einem Musikmenschen, von dessen Werk man ein vorgefertigtes, meistens eher ins nervdudelige lehnende Urteil im Kopf hat, wird ein - oder werden eigentlich gleich sechs - neue Leibchen übergezogen, die ihm oder ihr augenscheinlich nicht passen können, die irgendwer in der Umziehkabine vergessen haben muss, und die dann trotzdem wie angegossen sitzen.

Dieses Mal hat Michael Patrick Kelly nach Südafrika geladen, in der ersten Folge sollen die Lieder von Wincent Weiss auseinandergeschraubt und neu zusammengesetzt werden. "Ein cooler Dude" sei das, sagt Kelly, an dem in Deutschland in den letzten Jahren "keiner vorbeigekommen" sei, was eher kühn klingt.

Der belgische Singer-Songwriter Milow, der sich als erstes über den gerade mal zwei Dutzend Lieder umfassenden Backkatalog des 26-jährigen Weiss hermachen darf, liest aus den Weiss'schen Klassenfahrtshymnen gar "ein bisschen Springsteen-Gefühl". Da ahnt man kurz das Schlimmste. Seine halbenglische, uptempoisierte Fassung von "Musik sein", diesem vertonten Universalbeschallungsgedanken aus dem Film "Absolute Giganten", verlegt er dann auch auf die "ragged streets of glory", nahezu "Coldplay-mäßig" findet das sein Tauschkollege Alvaro Soler.

Soler flicht Weissens Optimismusschunkler "An Wunder" Reggaezöpfchen an, Johannes Oerding macht "Hier mit dir" zum reduzierten Schichtsalat, dem er nach und nach eine Instrumentenebene nach der anderen einzieht. Jennifer Haben, Sängerin der Schwelgemetalband "Beyond the Black", raspelt die Haus-und-zwei Kinder-Bürgerträume von "Pläne" ein bisschen rauher. Und Jeanette Biedermann übersetzt "Feuerwerk", halb röhrend, halb kieksend, in Achtzigerrock.

Man muss nicht jede Variante mögen, man muss auch mit dem Ausgangsmaterial nichts anfangen können, um dieses Stil-Leporello zumindest unterhaltsam zu finden. Die Tauschzirkelbesetzung hätte allerdings noch diverser ausfallen können. Man vermisst gerade beim hymnenduseligen, glatten Weiss-Werk einen Rapper oder eine Rapperin, der hier mal herzhaft mit der Knochensäge beigeht.

In seinen besten Momenten kippt "Sing meinen Song" eine Kelle Fernet Branca in die Milchsuppe und piekt Dornen in die Flauschedecke. Das funktioniert auch dieses Mal - allerdings weniger durch spektakuläre Neuinterpretationen als durch die Geschichten hinter den Liedern, die zwischendurch erzählt werden. Gastgeber Kelly hat sich für seinen Beitrag "Ich tanze leise" ausgesucht, das Weiss für einen Jugendfreund schrieb, der sich das Leben nahm.

Der Becoverte selbst singt "1993" von seinem neuen Album, ein Lied über seinen Vater, den er nie kennenlernte und der sich nicht für ihn interessierte - und legt damit "eine sehr große Wunde auf den Tisch", wie es Kelly formuliert: "deep stuff". Oder zumindest ein Fußnotenapparat, mit dem man seine Häuslebauertraumsongs in Zukunft ein kleines bisschen anders hört.