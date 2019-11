Hip-Hop-Serie Netflix will keine zweite Staffel von "Skylines"

Unten im Studiokeller wird gekifft und an den Beats geschraubt, in den oberen Stockwerken werden Geschäfte gemacht: Plakativ, aber plausibel zeigt die Netflix-Serie "Skylines", wie das deutsche Hip-Hop-Business funktioniert. Die Kritiken zur ersten Staffel der sechsteiligen Gangster-und-Künstler-Saga, die locker an den Werdegang des Rappers Haftbefehl angelegt ist, waren sehr überwiegend positiv, auch wir waren in unserer Besprechung voll des Lobes.

Trotzdem wurde nun bekannt, dass Netflix keine zweite Staffel von "Skylines" in Auftrag geben wird. Einer der Hauptdarsteller, der Schauspieler Edin Hasanovic, hat auf Instagram ein entsprechendes Video gepostet: "Das sind keine guten Nachrichten. Um es mal auszusprechen: Es geht nicht weiter mit 'Skylines', leider", sagte Hasanovic in der kurzen Sequenz. Die Deutsche Presse-Agentur bestätigte die Nachricht.

Der Streaminganbieter selbst wollte keine Stellungnahme zum Aus für die Serie abgeben. Zahlen zur Nutzung veröffentlicht Netflix nach eigenen Angaben nicht. In der Serie spielen neben Schauspielern wie Richy Müller auch Künstler wie Azzi Memo, Booz, Nimo und Olexesh als Rapper mit.

Zurzeit läuft wegen "Skylines" auch noch ein Rechtsstreit. Ein Hip-Hop-Label mit dem Namen "Skyline Records" sieht durch die Serie Persönlichkeits- sowie Namensrechte verletzt. Eine Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt hatte aber Mitte Oktober entschieden, dass die Kunstfreiheit überwiege und den Antrag auf einstweilige Verfügung zurückgewiesen. Nun liegt dem Oberlandesgericht in Frankfurt ein Beschwerdeverfahren vor (Aktenzeichen AZ 16 W 56/19). Wann eine Entscheidung fällt, ist unklar.