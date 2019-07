Prognose für "Sommerhaus der Stars" Er wird brüllen. Und weinen.

Michael Wendler und Laura Müller

Kennt man (nicht): Vom Wendler-Sein und als instagrammende Kindsbraut.

Paar-Blitzdiagnose: Diese Beziehung ist ein wahr gewordenes Musikvideo. Und zwar kein tolles, schmirgelschönes Traumgespinst, sondern leider eher ein günstiges Hanebüchigkeitsfest vom semiprofessionellen Schraddelregisseur. Also ungefähr sowas wie das jüngste Werk des Wendlers, in dem er einen augenscheinlich nicht sehr florierenden Altreifenhandel betreibt und dort von einem jungen, eingeölten Hotgirl in Kimmenzwick-Hose besucht wird. Selten wünschte man sich so sehr, am Ende dann doch nur das Opfer einer plumpen Promo-Lüge geworden zu sein.

Sommerhaus-Prognose: Laura wird viel greinen, Wendler muss viel trösten. Die Ungut-Erotik dieser Konstellation wird sich darum rasch in eine erträglichere, weil geschlechterlose Affenmama-Affenkind-Fürsorgebeziehung wandeln, bei der auch physisch viel geklammert werden dürfte. Dazu ist echtes Dialog-Gold zu erwarten, wie dieses Fitzelchen aus einem gemeinsamen Instagram-Livevideo in Aussicht stellt. Followerfrage: "Kommst du aus dem Osten?" Laura: "Ich komm nicht aus dem Osten. Oder?" Wendler: "Doch, du kommst aus dem Osten." Laura: "Aber nicht mehr DDR."

Benjamin Boyce und Kate Merlan

Stefan Gregorowius/ TVNOW Musiker Benjamin Boyce und Kate Merlan

Kennt man (nicht): Als bauchfreie Schmachtboje von Caught In The Act und als Tattoo-Model und Ex-Freundin von Nino de Angelo.

Paar-Blitzdiagnose: Angeblich lernten sich die beiden kennen, als ein Windstoß auf der Kölner Hohenzollernbrücke Kates Brüste freiwedelte, worauf Benjamin sich sogleich innig verliebte - das käme dabei heraus, stünde uns irgendwann eine "Rosamunde Pilcher x RTL"-Collab ins Haus. Die bisherigen Trash-TV-Auftritte der beiden legen allerdings nahe, dass diese Paarung weniger Stoff für klebkaramellige Kitschfilme, sondern eher für krawalliges Gezanke liefert: Er soll 2015 nach seinem Ausscheiden beim Dschungelcamp (Platz neun) seine Freundin geschlagen haben, bestreitet die Vorwürfe allerdings. Sie war Kandidatin der nun auch nicht gerade auf besonnenem Miteinander aufgebauten Trash-Formate "Newtopia" und "Get the F*ck out of my House".

Sommercamp-Prognose: Es wird scheppern.

Jessika Cardinahl und Quentin Parker

Stefan Gregorowius/ TVNOW Jessika Cardinahl und Quentin Parker

Kennt man (nicht): Als Love-Interest von Otto Waalkes aus "Otto - der Film" von 1985 und, nun, als Architekten.

Paar-Blitzdiagnose: Beim ersten Augenschein hält man sie für eine aufgeräumte Patentfrau und ihn für die ideale Besetzung eines schrötigen Landtierarztes in einer Cornwall-Krimiserie. Doch in der ersten Sommerhaus-Folge, bereits bei TV Now zu sehen, erweist sich Quentin im Vorstellungsfilmchen der beiden direkt als penetranter Busengrabbler. Später spendiert er dann noch einen Teilhoden-Blitzer - es scheint ganz so, als wären die beiden als muntere Lusthippies gecastet worden. Bonuspunkte bekommen sie natürlich schon vorab wegen eines hübschen Fotos mit Windspiel, das fast an Florian Henckel von Donnersmarcks legendäres Porträt mit Hock-Whippet heranreicht.

Sommerhaus-Prognose: Mit abgeklärtem Stoizismus könnten sie den erwartbaren Keifereien lange trotzen. Weitergehende Hodenturnübungen leider nicht ausgeschlossen.

Elena Miras und Mike Heiter

Stefan Gregorowius/ TVNOW Elena Miras und Mike Heiter

Kennt man (nicht): aus der legendären ersten Staffel von "Love Island", wo sie sich beide irrtümlich erst anderweitig big-love-mäßig verbandelten, um nach dem Ende des Formats zusammenzufinden. Neun Monate später kam Tochter Aylen auf die Welt.

Paar-Blitzdiagnose: Man kann über ihre Partnerlook-Jacken mit "King"- und "Queen"-Aufdruck lachen, über seine Blendezähne, über die ungelenken Abnehmteeverkaufsversuche und stammeligen Rabattcode-Aufsageverslein auf Instagram. Aber es rührt dann doch, wenn sich Elena schon vor der offiziellen Ausstrahlung der ersten Sommerhaus-Folge wegen diverser Ausraster unter einem Insta-Post rechtfertigt und Mike ihr tapsig beispringt: "Elena hat das größte Herz, das ich kenne." Darauf diese wunderschöne musikalische Hommage in Dauerschleife: "Ich bin Mike Heiter - jeden Tag ein bisschen breiter."

Sommerhaus-Prognose: "Liebe ist die gemeinsame Freude an der wechselseitigen Unvollkommenheit", schrieb Copy-and-Paste-Aphoristiker Mike letztens bei Instagram. Und da freuen wir uns im Sommerhaus doch einfach mal mit.

Menowin Fröhlich und Senay Ak

Stefan Gregorowius/ TVNOW Menowin Fröhlich und Senay Ak

Kennt man (nicht): Als Zweitplatzierten von DSDS (2009) und natürlich von der großen ProSieben-Promi-Völkerballmeisterschaft

Paar-Blitzdiagnose: Früher sei er "ein Monster" gewesen, sagt der Großcousin von Sido über sich selbst: Drogen, diverse Knastaufenthalte wegen Körperverletzung und Betrugs, tausend Neuanfänge, irgendwo dazwischen fünf Kinder, ein eher unübersichtliches Leben. Mutmaßlich sind er und Senay die stahlbad-imprägniertesten Sommerhaus-Gäste.

Sommerhaus-Prognose: Es steht zu befürchten, dass Menowin seine endlose Schicksalsklage fortsetzen wird, die er schon bei "Promi Big Brother" anstimmte. Andererseits erfuhr er dort erstmalig von der Existenz von Tofu, womöglich ist im Sommerhaus also zumindest weiterbildungsmäßig einiges geboten.

Johannes Haller und Yeliz Koc

Stefan Gregorowius/ TVNOW Johannes Haller und Yeliz Koc

Kennt man (nicht): Von seinen "Wahnsinn!"-Eruptionen bei der "Bachelorette" und ihrer Schelle für den vorletzten "Bachelor".

Paar-Blitzdiagnose: Das Sommerhaus als Brennglas: Vielleicht kommt man unter diesen erschwerten Gesamtumständen endlich dahinter, wie echt diese Beziehung tatsächlich ist? Nach der tränen- und instapostreichen Trennung erfolgte die überraschende Wiedervereinigung nämlich verdächtig termingerecht, um noch gemeinsam in die portugiesische Mockbude einziehen zu können. Vorher reisten sie noch zusammen nach Bali, warben dort für Abnehm-Shakes und beklagten anschließend, dass Massentourismus die Welt zerstört. Sympathischer wird es nicht mehr.

Sommerhaus-Prognose: Bei "Promi Big Brother" zeigte sich Johannes als ausgleichender Sozialschlaubert - man darf hoffen, dass die Anwesenheit seiner weniger abgezockt scheinenden Partnerin ihn wenigstens zu der einen oder anderen "Wahnsinn"-Kaskade triggern wird. Dass die beiden sich im Sommerhaus bestens mit Mike und Elena verstehen werden, spoilerten sie leider schon in gemeinsamen, natürlich: Insta-Stories. Bahnt sich da ein gewaltiger Quattro-Rabattcode an?

Steffi und Roland Bartsch

Stefan Gregorowius/ TVNOW Steffi und Roland Bartsch

Kennt man (nicht): von gemeinsamen "Goodbye, Deutschland"-Abenteuern, die sie - gemessen am formateigenen Pleitendurchschnitt - nicht mal schlecht meisterten.

Paar-Blitzdiagnose: Vor 25 Jahren lernten sich die Einzelhandelskauffrau und der Fußpfleger in der Kneipe "Pupasch" kennen und eröffneten 2011, begleitet von "Goodbye Deutschland", legendär ein Sonnenstudio auf der, nun ja, Sonneninsel Mallorca. Inzwischen betreiben sie zusammen das "Atlantis Fish Spa" in Hilden und scheinen absolut gefestigte Partner zu sein - im Leben wie im Wunderlichkeits-Business.

Sommerhaus-Prognose: Als, gemessen an den anderen Paaren, relative Normalmenschen könnten sie rasch in eine Außenseiterrolle rutschen, wenn sich die von diversen Trashformaten schon in Form geknickten übrigen Kandidaten gemeinsam auf sie einschießen.

Willi und Jasmin Herren

Stefan Gregorowius/ TVNOW Willi und Jasmin Herren

Kennt man (nicht): aus der "Lindenstraße", vom Ballermann und aus diversen anderen dunklen Ecken.

Paar-Blitzdiagnose: Willi ist laut und permanent von sich selbst beschwipst, das muss man erst einmal aushalten. Bei "Promi Big Brother" bestach er durch sensationell schlecht gespielte Heulanfälle, täppische Intrigierversuche und Ranschmier-Manöver, so klebrig wie eine Kölschtheke morgens um vier. Duldsamkeitskönigin Jasmin wird auch das überstehen. Zwischendurch war sie in den vergangenen Jahren auch einmal mit Michael Ammer liiert, vielleicht können geschulte Paardiagnostiker da so etwas wie ein Muster erkennen. Ihre eigene Karriere als Nackt-Sängerin liegt leider schon seit vielen Jahren brach - ihr Lied "Weißer Tiger, bring mir Glück", in dem sie ihr Stofftier bittet, ihr endlich den ersehnten Traummann zuzuführen, hatte mehr Poesie als das gesamte Megapark-Schaffen ihres Gatten.

Sommerhaus-Prognose: Er wird brüllen. Und weinen. Und dann wieder brüllen.

"Das Sommerhaus der Stars" startet am Dienstag bei RTL. Mit einem Premium-Account kann man die Folgen bereits vier Tage im voraus bei TV Now sehen.