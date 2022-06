Man möchte sich die Geburt der absonderlichen Idee zu dieser Show ausmalen wie eine Szene in einer dieser kapitalismuskritischen Satireserien, die Netflix so gern produzieren lässt: Gut aussehende, top gekleidete Menschen sitzen an einem langen Tisch in einem hip gestylten Konferenzraum und denken angestrengt nach.

Im Hintergrund ist eine Power-Point-Präsentation mit den Abozahlen zu sehen, die Kurve zeigt bedrohlich nach unten. Einer wirft gelangweilt ein zusammengeknülltes Papier in den Mülleimer. Dann springt jemand auf und ruft: »Ich hab's! Wir machen so was wie ›Squid Game‹, aber in real! Scheiß auf die Satire, wir nehmen den Zynismus der Show ernst! Wir machen daraus die größte Geld-ist-geil-Show der Welt. Und dann....«, in dramatischer Nahaufnahme jetzt, »...dann zeigt auch diese Kurve wieder nach oben!« Ein zitternder Zeigefinger zeigt in Richtung Smartboard.