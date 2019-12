Dorothy Catherine Fontana "Star Trek"-Autorin mit 80 Jahren gestorben

"Sie war eine Vorreiterin für Frauen im von Männern dominierten Science-Fiction-Genre", ist auf der offiziellen "Star Trek"-Homepage zu lesen. "Ihre Verdienste sind nicht hoch genug einzuschätzen", heißt es weiter. Dorothy Catherine Fontana, die nun im Alter von 80 Jahren verstorben ist, sei es gewesen, die viele der großartigsten Episoden der Serie geschaffen und zugleich den Weg für Frauen in dem Genre bereitet habe.

Aus Sorge vor Diskriminierung versteckte sie ihren Vornamen vor allem in den Sechzigerjahren unter den gender-neutralen Initialen oder wählte ein Pseudonym - noch heute ist sie unter Fans vor allem als D.C. Fontana bekannt.

Fontana sei der kreativer Kopf vieler Episoden gewesen, die sich vor allem um die Vorgeschichte und die Eltern von Mr. Spock drehten, der menschlichen Mutter Amanda und dem Vulkanier Sarek. Bis zuletzt war sie "Star Trek" verbunden. So arbeitete Fontana beispielsweise noch vor einigen Jahren an eine Episode der Webserie "Star Trek: New Voyages" mit Walter Koenig als Pavel Chekov mit.

Albert L. Ortega/ Getty Images D.C. Fontana gehörte zu den ersten Drehbuchautorinnen im Science-Fiction-Genre überhaupt

Neben ihrer Arbeit an "Star Trek" schrieb die 1939 in New Jersey geborene Fontana Drehbücher für "Die Waltons", "Bonanza" und "Babylon 5". Zuletzt arbeitete sie noch als Senior Dozentin am American Film Institute, wo sie angehende Schauspieler, Produzenten und Regisseure unterrichtete.

Dorothy Catherine Fontana starb am Montag nach kurzer Krankheit im Alter von 80 Jahren. Sie hinterlässt ihren Mann, den Filmtechniker Dennis Skotak, der unter anderem 1990 einen Oscar für die besten visuellen Effekte in "Abyss - Abgrund des Todes" gewann.