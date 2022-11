Amazon Prime Starttermin für letzte Staffel von »Star Trek: Picard« steht fest

In der letzten Staffel spielt Tony-Award-Gewinnerin Amanda Plummer die Figur Vadic, einen mysteriösen außerirdischen Captain der »Shrike«. Die »Shrike« ist ein Kriegsschiff, das es auf Jean-Luc Picard und seine alten Crewmitglieder der Enterprise abgesehen hat. In einer Nebenrolle tritt Daniel Davis auf, vor allem bekannt als der Butler Niles aus der Neunzigerjahre-Sitcom »Die Nanny«. Er wird wieder in die Rolle des Professor Moriarty aus »Star Trek: The Next Generation« schlüpfen.