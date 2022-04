Nostalgie war immer ein treibender Aspekt von »Star Trek: Picard«, der aktuellen Serie aus dem Star-Trek-Serienuniversum. Die Serie dreht sich schließlich um den aus dem aktiven Dienst ausgeschiedenen Jean-Luc Picard (Patrick Stewart), der als Captain der Enterprise schon die Hauptfigur der von 1987 bis 1994 in den USA ausgestrahlten Serie »Star Trek: The Next Generation« war.