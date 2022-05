Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Aber die Serie, zu der dieser Vorspann gehört und die jetzt ebenfalls in den USA Premiere feierte, trägt den Zusatz »Star Trek: Strange New Worlds«, der Captain heißt nicht Kirk, sondern Christopher Pike, und die Geschichten spielen zehn Jahre vor den Abenteuern von Kirk und Co.

»Strange New Worlds« ist das neueste Kapitel im »Star Trek«-Universum. Eine Serie als reiner Nostalgietrip; eine Zeitmaschine, die die Fans nicht in eine Zukunft transportiert, in der die weise gewordene Menschheit sich als Ordnungspolizei des Universums aufspielt, sondern in eine Wohlfühlvergangenheit, als Fernsehen noch aus ein paar Programmen bestand und sich Problemstellungen, so galaktisch kompliziert sie auch sein mochten, innerhalb von 45 Minuten Sendezeit lösen ließen.