Unter "Star Wars"-Fans dürfte sich ob dieser Gerüchte schon erwartungsvolle Freude verbreiten: Laut US-Medienberichten soll Ewan McGregor, 48, wieder in die Rolle Obi-Wan Kenobis schlüpfen. Der Schotte, der in den "Star Wars"-Episoden I bis III den Jedimeister spielte, soll beim Streamingsender Disney Plus eine eigene Serie bekommen, berichtet der "Hollywood Reporter". Man befinde sich momentan in Verhandlungen, meldet auch die Konkurrenz von "Variety".

In den Originalfilmen war Obi-Wan ein einsamer alter Einsiedler, der sich als Jedi-Ritter entpuppt und Luke Skywalker den Weg zur Macht zeigt. Gespielt wurde Obi-Wan in dieser Version von dem Briten Alec Guinness. Die sogenannte Prequel-Trilogie zeigt Obi-Wan als jüngeren Mann und Freund von Anakin Skywalker, Vater von Luke.

Die Serie wäre ein dritter Ableger der "Star Wars"-Saga bei Disney. Noch für dieses Jahr angekündigt ist bereits die Serie "The Mandalorian" über den Kopfgeldjäger Boba Fett, außerdem soll eine Serie über die Figur Cassian Andor entstehen.

Allerdings spekuliert die Branche schon seit Jahren über einen "Star Wars"-Spin-off über Kenobi mit Ewan McGregor. 2017 gab es Gerüchte über einen Kinofilm von Regisseur Stephen Daldry.