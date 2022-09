Gesprochen wird mit mehr oder minder starken britischen Akzenten

Mit dickensianischer Verve und viel Arbeiterklassen-Kolorit widmet sich »Andor« den Marginalisierten im Maschinenraum des großen Sternenkrieges. Erzählt wird die Vorgeschichte des späteren Rebellen-Anführers Cassian Andor (Diego Luna), der bekanntlich in »Rogue One« die Pläne des imperialen Todessterns stiehlt und, wie alle anderen Hauptfiguren auch, am Ende des Films sein Leben verliert. »Andor« zeigt ihn nun als entwurzelten Drifter, der sich in den Slums intergalaktischer Industriestädte als Technologie-Hehler durchschlägt. Seine eigentliche Mission: Er will seine kleine Schwester wiederfinden, von der er einst auf seinem Heimatplaneten Kenari getrennt wurde. Er selbst wurde als Junge von Widerstandskämpfern verschleppt und in ein Nomadenleben geworfen. Das Schicksal seines indigenen Familienstammes ist unklar, nachdem es offenbar auf Kenari einen apokalyptischen Bergbau-Unfall gegeben hat.