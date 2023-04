Trotz Strafbefehls wegen Körperverletzung Stefan Mross darf auch künftig »Immer wieder sonntags« moderieren

Der Schlagersänger und Moderator Stefan Mross darf nach einer Schlägerei in einem Hotel die ARD-Sendung »Immer wieder sonntags« weiter moderieren. Der SWR in Baden-Baden teilte auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit: »Wir haben gemeinsam mit Stefan Mross den Sachverhalt und die Hintergründe ehrlich, offen und auf Basis gegenseitigen Vertrauens besprochen und somit aufgeklärt.« Die neue Staffel beginnt am 7. Mai. Bis Ende August sind zwölf Folgen der Livesendung geplant.