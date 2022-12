Reagieren Psychotherapeuten in Extremsituationen überlegter, reflektierter als Durchschnittsmenschen? Dr. Alan Strauss (Steve Carell) hat ausreichend Gelegenheit, diese Frage zu erörtern, als er aufwacht und feststellt, dass er in einem fremden Bett liegt – und angekettet ist. Das Haus, in dem er sich befindet, scheint in einem Wald zu stehen. Niemand hört sein Rufen.