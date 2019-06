Streaming Spielberg entwickelt Horrorserie, die nur nachts gesehen werden kann

Steven Spielberg verstärkt seinen Einsatz im Streaming-Geschäft: Nach der Anthologie-Serie "Amazing Stories", die er für Apple TV Plus entwickelt, hat er schon das nächste Serienprojekt am Start. Für den neuen Streamingdienst Quibi, der Anfang April 2020 starten soll, schreibt der Regisseur an einer Horrorserie namens "Spielberg's After Dark". Das berichtet der Branchendienst "Variety".

Quibi, eine Abkürzung für Quick Bits (etwa: Kleine Happen), soll hauptsächlich Kurzformate im Angebot haben. Zu den Investoren gehören Disney, NBCUniversal sowie Sony, Viacom und WarnerMedia. Als "Netflix fürs Smartphone" beworben, sollen die Episoden der neuen Formate sieben bis zehn Minuten lang sein. "Eine dritte Generation von Filmnarrativen", so Gründer Jeffrey Katzenberg, werde hoffentlich entstehen.

Spielberg und Katzenberg gehören zu den Gründern des Filmstudios DreamWorks, dessen Animationssparte Katzenberg lange leitete. Spielberg sei zu ihm gekommen und habe gesagt, dass er eine supergruselige Geschichte habe, die er gern umsetzen wolle, erzählte Katzenberg beim Branchentreffen Banff World Media Festival. Fünf bis sechs Episoden habe Spielberg bereits geschrieben. Insgesamt soll "Spielberg's After Dark" aus zehn bis zwölf Kapiteln bestehen.

Da Quibi-Formate für das Smartphone entwickelt werden, konnte Spielberg eine besondere Auflage in Anspruch nehmen: Er wollte laut Katzenberg, dass sich die Serie nur nachts ansehen lässt. Quibi-Programmierer hätten daraufhin eine Uhr entwickelt, die je nach Standort des Users anzeigt, wann dort die Sonne komplett untergegangen und die Serie verfügbar ist. Wenn sich der Sonnenaufgang anbahnt, werde die Uhr die verbleibende Zeit anzeigen, in der die Serie noch zu sehen ist - um dann bis zum nächsten Sonnenuntergang zu verschwinden.

Ob und wie Quibi in Deutschland verfügbar sein wird, ist unklar. In den USA soll das Angebot mit zwei Preisen starten: 4,99 Dollar für den Dienst samt Werbung, 7,99 Dollar für ein werbefreies Angebot. Laut "Variety" sollen in der Startphase acht "super Premium"-Formate zum Abruf bereitstehen, danach sollen insgesamt 26 sogenannte Leuchttürme jeweils montags an den Start gehen.