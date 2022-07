Der Mensch ist in seinem Innersten gut

»Stranger Things« erfüllt dieses Bedürfnis perfekt. Gekämpft wird hier zwar auch mit abgesägten Flinten und zu Schildern umfunktionierten Mülleimerdeckeln. Noch wirksamer im Kampf gegen das Böse aber sind Tränen der Erkenntnis, emotionale Offenbarungen und Freundschafts- und Liebesschwüre. Max, die eigentliche Heldin dieser Staffel, bekämpft den warzenbedeckten Widerling Vecna, indem sie sich vor seinen telepathischen Nachstellungen in schönen Erinnerungen versteckt.

Der Mensch ist in seinem Innersten gut, diese Botschaft posaunt die vierte Staffel so pathetisch wie nie heraus, und die Achtzigerjahre werden ganz unverkennbar zur Folie für die riesige Sehnsucht nach dem guten Amerika, in dem die Menschen bei Katastrophen zusammenstehen und Erdnussbutter-Sandwiches schmieren. Es hat eine bittere Ironie, dass ausgerechnet das Jahrzehnt, in dem unter Ronald Reagan der Samen der heutigen Zwietracht in den USA gesät wurde, in »Stranger Things« zum nostalgischen Teilchenbeschleuniger wird. Aber bei Nostalgie geht es ja nie um die Genauigkeit der Erinnerung, sondern um deren emotionale Wirkmächtigkeit. Und angesichts des gegenwärtigen Krisen-Knäuels wirken die Achtziger mit ihrem hübsch ordentlichen Kalten Krieg und ihren Frisur-Verbrechen wunderbar niedlich.