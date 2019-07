"Stranger Things" Staffel 4 Was bisher bekannt ist

+++ Achtung, Spoiler! Wenn Sie die dritte Staffel "Stranger Things" noch nicht gesehen haben und nicht erfahren wollen, was passiert, lesen Sie nicht weiter. +++

Es sind so einige Fragen offen nach dem Finale der dritten Staffel "Stranger Things". Was ist mit Chief Hopper los? Ist er wirklich tot? Oder nur verschwunden? Wer ist "Der Amerikaner", von dem in einer Szene nach dem Abspann die Rede ist (ja, es lohnt sich, bis nach dem Abspann dranzubleiben) und in einem russischen Forschungslabor einsitzt (und noch einmal mit dem Leben davonkommt, nachdem man einen anderen Mann einem Monster zum Fraß vorgeworfen hat)? Wird Eleven ihre verlorenen Superkräfte zurückerlangen? Und werden Joyce, Will, Eleven und Jonathan Hawkins wirklich für immer den Rücken kehren?

Wie es weitergehen wird, wissen wir natürlich (noch) nicht genau. Dass es allerdings neue Folgen geben wird, ist so gut wie sicher. Netflix hat zwar noch nicht offiziell verkündet, dass Staffel vier kommen wird. Allerdings haben die Macher immer wieder über eine vierte oder sogar eine fünfte Staffel gesprochen.

Netflix Die "Stranger Things"-Kids haben auch in Staffel 3 wieder fiesen Monster-Ärger am Hals

Produzent und Regisseur Shawn Levy kündigte bereits im Frühjahr 2018 gegenüber der Website Collider an, dass eine vierte Staffel "definitiv passieren" würde - mit der Möglichkeit, noch weitere Staffeln zu produzieren. "Ich würde sagen, wir haben einen ganz guten Eindruck davon, was in Staffel vier passieren wird. Eine vierte Staffel wird es definitiv geben. Es gibt ganz gewiss die Möglichkeit einer weiteren Staffel danach, aber das ist aktuell noch nicht entschieden", sagte Levy im vergangenen Jahr.

Regisseur Ross Duffer hatte gegenüber Vulture schon im August 2017 ein Ende nach vier Staffeln angekündigt. "Wir denken, dass es eine Vier-Staffeln-Sache werden und dann Schluss sein wird". Sein Bruder Matt Duffer sagte: "Wir müssen die Geschichte immer wieder anpassen... Aber ich weiß nicht, ob wir rechtfertigen können, dass einmal im Jahr etwas Schlimmes passiert." Ross Duffer sagte über die Bewohner der fiktiven Kleinstadt Hawkins, die immer wieder von Monstern verfolgt werden: "Sie müssen diese Stadt verlassen! Es ist lächerlich."

In einem Interview mit Entertainment Weekly stellte Produzent Levy in Aussicht, dass die Serie über Staffel vier hinaus weiterlaufen könne. "Herzen brachen in der Netflix-Zentrale, als die Brüder [Anm. d. R.: die Duffer-Brüder Ross und Matt] es so klingen ließen, als sei nach vier Staffeln Schluss. Und plötzlich bekam ich Anrufe von den Agenten der Schauspieler." Und weiter: "Die Wahrheit ist, dass wir definitiv vier Staffeln machen werden - und es die Möglichkeit einer fünften gibt. Darüber hinaus wird es, denke ich, sehr unwahrscheinlich."

Worum könnte es in der vierten Staffel "Stranger Things" gehen?

Auch wenn die offizielle Bestätigung noch fehlt, wissen zumindest die Macher offenbar schon genauer, was in der Fortsetzung von "Stranger Things" passieren soll. Man kenne die groben Züge, jetzt gehe es um die Details, sagte Ross Duffer gegenüber Entertainment Weekly. "Wir sind sehr aufgeregt, in welche Richtung es gehen wird." Staffel vier werde sich deutlich anders "anfühlen" als Staffel drei. "Aber ich denke, es ist richtig, und es wird sehr aufregend."

Sein Bruder Matt ergänzte, dass die Handlung in einer möglichen vierten Staffel nicht nur in Hawkins spielen müsste. "Davon ausgehend, dass es eine vierte Staffel geben wird, ist die Frage, wer der Amerikaner in der Zelle ist und was sie mit dem Demogorgon machen, ein Teaser." Dies werde laut Duffer in einer möglichen Fortsetzung offensichtlich eine große Rolle spielen.

Produzent Levy sagte zu einer potenziellen Fortsetzung: "Staffel drei endet mit verschiedenen Handlungssträngen, die nebeneinander stehen - und sollte es eine vierte Staffel geben, werden wir sehen, wie sie alle weitergehen werden."

"Stranger Things" Staffel 3 bricht Zuschauerrekord

Laut Streaming-Anbieter Netflix sollen bereits wenige Tage nach Erscheinen der dritten Staffel am 4. Juli 2019 etwa 40 Millionen Accounts die neuen Folgen gesehen haben. Das seien mehr Zuschauer als bei jedem anderen Film oder jeder anderen Serie in den ersten vier Tagen eingeschaltet haben. Davon haben 18 Millionen die acht Folgen der dritten Staffel bereits komplett gesehen. Inzwischen dürften es weitaus mehr sein.

Die wohl größte Frage, die sich Fans stellen: Hat Chief Hopper überlebt?

Was ist mit Jim Hopper passiert? Lebt er noch? Oder ist er wirklich tot? Für viele Fans war die letzte Folge der dritten Staffel sicherlich ein Schock, als sich Chief Hopper (David Harbour) opferte, um das Tor zur Parallelwelt "Upside Down" zu schließen. Nach der Explosion war er nirgends zu finden. Das führte dazu, dass nun alle Figuren(auch Joyce und Eleven) glauben, er sei tot. Aber nicht erst seit "Game of Thrones" wissen Fans: Wer nicht vor der Kamera stirbt, ist nicht tot. Schauspieler David Harbour und die "Stranger Things"-Macher haben bisher versucht, Fragen zum Schicksal von Hopper auszuweichen.

Online finden sich aber zahlreiche Theorien darüber, was ihm passiert sein könnte (denn die Vorstellung, dass er womöglich doch tot sein könnte, steht natürlich vollkommen außer Frage). Hier ein Best-of:

Chief Hopper ist nicht tot, weil es keine Leiche oder sterblichen Überreste gibt. Und von anderen Serien wissen wir, dass das quasi eine Mindestvoraussetzung ist. Ansonsten ist alles offen (für ein Wiedersehen oder eine spätere Rückkehr).

Chief Hopper ist "Der Amerikaner", von dem im Abspann die Rede ist und der in einem russischen Geheimlabor einsitzt und vermutlich darauf wartet, einem Monster zum Essen serviert zu werden. Bei besagtem Amerikaner könne es sich aber auch um Elevens Ziehvater Dr. Martin Brenner handeln. Sein Schicksal war nach einer Monsterattacke in Staffel eins ungewiss, womöglich ist er noch am Leben.

Chief Hopper hat sich vor der Explosion im Labor ins "Upside Down" gerettet. Dort kennt er sich schließlich aus, war er dort doch schon einmal auf Expedition mit Joyce. Mögliche Handlung einer vierten Staffel könnte also sein: Chief Hopper muss gerettet werden, er meldet sich bei Joyce, schließlich hat sie schon ordentlich Erfahrung gesammelt was die Kommunikation in Parallelwelten angeht. Eleven muss dann flugs zusehen, dass sie ihre Kräfte wiederfindet, um ihren Ziehvater zu retten.

Am Ende der dritten Staffel verliert Eleven ihre Superkräfte. Dazu sagte Ross Duffer: "Wir wollten dieses Mal nicht schon wieder ein Ende, wo Eleven in der letzten Sekunde auftaucht, ihre Hand ausstreckt und den Tag rettet."

Mit Blick auf Staffel vier stelle sich nun die Frage, wie verletzlich die Charaktere als Gruppe nun seien. "Zwangsläufig wird das Böse zurückkehren und dann werden sie sich nicht darauf verlassen können, dass Eleven kommt und sie rettet. Wir denken, es vergrößert den Angstfaktor in großem Stil."

"Stranger Things" Staffel 4: Wann geht es weiter?

Einen offiziellen Starttermin für die vierte Staffel gibt es natürlich noch nicht. Dieser wird von Netflix in der Regel auch erst wenige Monate vorher verkündet. Und diesem würde erst einmal die offizielle Ankündigung einer vierten Staffel vorausgehen.

Die aktuelle dritte Staffel von "Stranger Things" feierte am 4. Juli 2019 - passend zum US-Unabhängigkeitstag - auf Netflix Premiere. Damit mussten sich die Fans etwas länger gedulden als zuvor. Zwischen der achtteiligen ersten (Juli 2016) und der neunteiligen zweiten Staffel (Oktober 2017) lag nur etwas mehr als ein Jahr (ganz genau: etwa 15 ½ Monate), zwischen der zweiten und dritten Staffel waren es schon fast zwei Jahre (ganz genau: 20 Monate). Bleibt Netflix in etwa diesem Rhythmus bei, können Fans mit der vierten Staffel zwischen Oktober/November 2020 und März 2021 rechnen. Am Ende kann es aber natürlich auch ganz anders kommen.

Premierendaten der ersten drei Staffeln "Stranger Things":

Staffel 1: 15. Juli 2016

Staffel 2: 27. Oktober 2017

Staffel 3: 04. Juli 2019

Wie viele Staffeln "Stranger Things" wird es noch geben?

Würde es nach den Fans gehen und sollte die Qualität weiter so bleiben, wäre die Antwort wohl: für immer. Und auch die Macher sowie Streaming-Dienst Netflix dürften sich über die hohen Abrufzahlen freuen. Aber wie bereits erwähnt, gehen die Macher noch von einer bis maximal zwei Staffeln aus. Dann sei die Geschichte auserzählt.

Schließlich könne man dem fiktiven Städtchen Hawkins auch nicht unendlich viele Monsterangriffe zumuten, sagte Matt Duffer. Darüber hinaus würden die "Stranger Things"-Kinder irgendwann auch zu alt sein, um noch weiter Teenager zu spielen, die naturgemäß irgendwann ihr Elternhaus verlassen, um in die Welt hinauszuziehen. Und womöglich wollen am Ende auch die Schauspieler nicht jedes Jahr nach Hawkins zurückkehren.

Wie viele Episoden wird die vierte Staffel haben?

Staffel eins und drei hatten jeweils acht Folgen, Staffel zwei neun. Die Chancen stehen gut, dass es in Staffel vier in etwa bei dieser Zahl der Folgen bleiben wird. Was die Länge der Folgen angeht, waren die Finalfolgen in Staffel zwei und drei ein bisschen länger als die anderen Folgen.

Netflix/DPA Robin, Steve und Dustin (v.l.n.r.) sowie Erica (nicht im Bild) haben sich in Staffel 3 zusammengetan, um ihren Freunden zu helfen

Wer ist wieder mit dabei?

Den großen Erfolg der Serie machen natürlich die Hauptdarsteller aus. Man kann also davon ausgehen, dass wir auch in einer vierten Staffel viele der liebgewonnen Charaktere wiedersehen.

Die zentralen Charaktere der Serie (bis auf eine große Ausnahme) haben den Angriff des "Mind Flayers" überlebt: Die Chancen auf ein Wiedersehen mit Mike (Finn Wolfhard), Eleven ( Millie Bobby Brown), Will (Noah Schnapp), Lucas (Caleb McLaughlin), Dustin (Gaten Matarazzo) und Max (Sadie Sink) sowie Joyce (Winona Ryder) und Jonathan Byers (Charlie Heaton), Nancy Wheeler (Natalia Dyer) und dem neuen Dream-Team Steve Harrington (Joe Keery) und Robin (Staffel-3-Neuzugang Maya Hawke) stehen gut. Bleibt die Frage: Was ist mit Chief Hopper? Wird es in Staffel vier ein Wiedersehen mit Schauspieler David Harbour geben?

Netflix Netflix will künftig weniger Zigaretten in seinen Serien zeigen (hier im Bild: David Harbour als "Stranger Things" -Chief Hopper mit Fluppe im Mund)

Worum geht es bei "Stranger Things"?

In einer Kleinstadt verschwindet ein zwölfjähriger Junge. Seine drei besten Freunde, allesamt leidenschaftliche "Dungeons & Dragons"-Spieler, machen sich auf die Suche. Winona Ryder spielt die Mutter des verschwundenen Jungen als Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs, die beginnt, mit ihrem tot geglaubten Kind zu kommunizieren. Ihre Performance bildet neben den tollen Kinderschauspielern das Zentrum von "Stranger Things".

Die Seltsamkeiten häufen sich: Ein telekinetisch begabtes Mädchen (Millie Bobby Brown) mit kurz geschorenen Haaren taucht im Ort auf, ein Imbissbesitzer wird tot aufgefunden. Schnell wird klar, dass der militärisch-industrielle Komplex - vertreten durch den sinistren Dr. Brenner (Matthew Modine) - seine Finger im Spiel hat. Der Kampf gegen die Russen rechtfertigt auch skrupellose Experimente. Das Tor zu einer anderen Dimension tut sich auf. Wenig später bricht das Monster aus den Wänden.

Lesen Sie hier die Rezensionen zu den ersten drei Staffeln der Serie sowie eine Zusammenfassung der ersten beiden Staffeln bei unseren Kollegen von bento.

