TV Now

RTL hat lieber in den Ausbau des eigenen Portals investiert - TV Now. Vornehmlich sind Eigenproduktionen zu sehen, aber derzeit zum Beispiel auch "die volle Ladung Bond" (voll im Sinn von: nicht die zwei neuesten Filme). Es gibt ein werbefinanziertes und, für 4,99 Euro/Monat, ein Premium-Angebot, auf dem exklusiv etwa die neue Miniserienversion von "M - eine Stadt sucht ihren Mörder" lief. Derzeit ist zudem Bauernreporter Ralf ganz nah dran an den Protagonisten von "Bauer sucht Frau". Für alle, die RTLs Sender mögen, weil sie sind, wie sie sind, gibt es Highlights schon vor der Ausstrahlung. Zum Beispiel die "Nachtschwestern". Fans von Anime-Serien aufgemerkt: Der Streamingdienst Watchbox ist integriert.

Hier geht's zur Website des Anbieters