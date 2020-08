Streaming-Fahrplan fürs Wochenende Diese Filme und Serien lohnen sich

In Disneys "Artemis Fowl" muss ein Junge seine Verbrecher-Dynastie retten, in "Alex Rider" wird einer Geheimagent. Und in der Doku "Boys State" üben Jugendliche Demokratie - und kopieren den Machismo der Alten.