Im Wochentakt veröffentlichen Streamingdienste wie Amazon Prime und vor allem Netflix neue Serien und Filme. Ungeheure 15 Milliarden Dollar pumpt Netflix in diesem Jahr in seine Inhalte, getrieben von einem Markt, der im Herbst mit dem Eintritt von Apple, Disney und Warner erst so richtig heiß laufen wird.

Masse geht also über Klasse, und beileibe nicht jedes neue Original hat das Zeug zum Überflieger wie "Stranger Things", "The Crown" oder "The Marvelous Mrs. Maisel". Und selbst große Namen schützen nicht vor einem Absturz in die glitschigen Untiefen der TV-Grütze.

Aktuelles Beispiel: Die Netflix-Miniserie "What/If" mit Renee Zellweger in der Hauptrolle. Die Unwucht dieser auf Hochglanz polierten Schmonzette wird schon in der ersten Szene deutlich: Da stiefelt Zellweger als schwerreiche Kapitalgeberin Anne durch ihr Arbeitszimmer und spricht Sätze wie diesen in ihr Aufnahmegerät: "Entferne die lästigen Fesseln, die die Gesellschaft geschaffen hat, um uns zu limitieren: Liebe, Ehe Kinder, die Moralvorstellungen minderwertiger Menschen."

Klingt vage nach Shakespeare, ist von Zellweger mit der Verve großer Schauspielkunst gespielt - und landet doch auf dem Niveau einer Edel-Soap. Warum Anne überhaupt ihre durchtriebenen Pläne als Notiz an sich selbst aufnehmen muss, erschließt sich genauso wenig wie ihre Motivation, ein Paar für seine Geschäftsidee zunächst finanziell zu unterstützen und es dann ins Unglück laufen zu lassen. Darüber gießen die Macher dann noch eine Bildersoße in Glamour-Optik. Wenigstens war "What/If" von vornherein als Miniserie geplant, von einer Fortsetzung bleiben die Zuschauer wohl verschont.

