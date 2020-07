Streaming-Fahrplan fürs Wochenende Diese Filme und Serien lohnen sich

In "Die Eisprinzessin 2" zeigt Disney, dass Top-Unterhaltung auch ohne Kitsch geht, nach dem Thriller "7500" will man am liebsten nie wieder ein Flugzeug besteigen, und in "8 Tage" endet die Welt.