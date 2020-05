Streaming-Fahrplan fürs Wochenende Diese Filme und Serien lohnen sich

In "Hightown" sucht eine Polizistin einen Mörder - und das Monster in sich. Außerdem bei den Streaming-Tipps: E.T. telefoniert bei Netflix wieder nach Hause. Und die Fraggles versüßen Kindern die Coronakrise.