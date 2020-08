Streaming-Fahrplan fürs Wochenende Diese Filme und Serien lohnen sich

Vier Frauen, die Pop-Inquisitoren wild machen, weil sie in "Ghostbusters" Geister jagen. Martin Freeman taucht in "Breeders" in die Abgründe der Kindererziehung – und "Streetfood" kommt vom "Chef's Table"-Erfinder.