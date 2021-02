Der Streaming-Fahrplan Gefangen im Netz der Absonderlichkeiten

Jürgen Vogel hat in der RTL-Serie »KBV« sichtlich Spaß am Flachwitz. Apple verlegt in »For All Mankind« den Kalten Krieg auf den Mond. Und das britische Original von »House of Cards« war auch schon großes Fernsehen.