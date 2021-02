Der Streaming-Fahrplan Zwei vorlaute Jungs, einer spielt mit Puppen

Im Film »Palmer« denkt Justin Timberlake über Männlichkeit nach. Im Familiendrama »Hierankl« geht es in Bayern fast wie bei Ingmar Bergman zu. Und in der Doku-Serie »Unfck the World« scheitert die Weltrettung an Corona.