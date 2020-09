Streaming-Fahrplan fürs Wochenende Komische Helden und kriegerische Hausfrauen

Make America Great Again? Die schräge Superhelden-Gruppe in "The Boys" scheitert an dieser Aufgabe ebenso wie Cate Blanchett als Kampf-Konservative in "Mrs. America". Die amüsanten Serienstarts der Woche.